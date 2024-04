Juan Cristóbal Guarello advierte que la U se escapó en la tabla y pronostica un duro escenario para Colo Colo: “Si no se avivan…”

La séptima fecha del torneo local finalizó y con ello Juan Cristóbal Guarello saca sus conclusiones. La primera de ellas: Universidad de Chile se encamina a velocidad crucero rumbo al título. ¿La segunda? Colo Colo puede terminar sufriendo este 2024. Por ello, le envió una dura advertencia al equipo de Jorge Almirón.

Así lo manifestó en los micrófonos de Radio Agricultura. Luego de analizar el partido de la U ante Unión Española, asegurando que los azules tienen todo para quedarse con el título, se dirigió a los demás equipos del fútbol chilenos. Les envió un duro recado.

“Universidad de Chile saca adelante la tarea. Se habló de un penal a (Emiliano) Vecchio), pero siempre hay algo dudoso y para la discusión. La duda era si la U iba a aprovechar que todos habían jugado para ella en esta fecha”, comenzó indicando el periodista de 55 años.

“La U lo aprovechó. Si no se avivan, de repente la U va a estar escapadísima en el liderato y la tarea de alcanzarla va a ser complicada. Sobre todo para los que tienen poco plantel y para Colo Colo”, agregó Juan Cristóbal Guarello.

Juan Cristóbal Guarello advierte que Universidad de Chile sacó ventaja en la cima.

El mensaje de Juan Cristóbal Guarello a Colo Colo

¿Por qué tanto enojo del periodista con los albos? Por la decisión de Jorge Almirón de utilizar un equipo alternativo contra Ñublense. Es que claro, ello no le entregó réditos a Colo Colo y cayeron, inapelablemente, 3-0 en Chillán. Una vez finalizada la séptima fecha, quedaron a nueve puntos de su clásico rival, Universidad de Chile.

“Nadie está hablando con el diario el lunes. Se dijo que era una locura y que no tenían suplentes o un equipo B (para jugar contra Ñublense). No son el Manchester City que puede poner 10 suplentes y el equipo sigue siendo potente. No tuvo funcionamiento ni llegada”, agregó.

Cuándo juegan la U y Colo Colo por el torneo

El siguiente partido de la U será contra Coquimbo Unido el domingo 14 de abril. Se jugará desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional. En tanto, Colo Colo deberá recibir a Cobreloa el lunes 15 del mismo mes. Tal compromiso se disputará desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.