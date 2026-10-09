Según aseguró el comunicador, el timonel de la ANFP no regresó a Chile para festejar su despedida del cargo.

El fútbol chileno tiene un nuevo round: Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada en una grave acusación contra Pablo Milad. La denuncia del periodista no tiene matices contra el presidente del balompié criollo.

¿Qué pasó? En su programa La Hora de King Kong, el comunicador aseguró que el timonel de la ANFP no volvió a Chile tras la gira de La Roja por Norteamérica por una razón en específico.

Según detalló el rostro de TV, el dirigente está festejando su adiós al cargo que utiliza en Quilín. Las elecciones en la organización están a la vuelta de la esquina y él lo tiene más que claro.

“En la ANFP el presidente está de gira de despedida, estuvo en Estados Unidos y ahora se fue a España“, lanzó en su programa de YouTube.

Sobre la misma línea, agregó: “Terminó el partido contra México, en vez de volver a Chile, con todas las cagadas que hay (…) ¿qué hizo el guatón? Se fue a carretear a España, se echó al pollo, esto es una vergüenza“.

Juan Cristóbal Guarello fulminó a Pablo Milad. (Imagen: Photosport)

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Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad

Finalmente, King Kong entregó pormenores de su reclamo, que también involucra al reciente escándalo que se vivió al interior de la Selección Chilena en la fecha FIFA.

“Cuando estuvo en Estados Unidos no habló de Marcelino (Núñez). Estuvo dos semanas de vacaciones en Estados Unidos, no dio explicaciones con temas atingentes“, manifestó.

“Después se fue a España, pero el hueón sigue cobrando viáticos, sigue siendo presidente, no puedes ser tan…“, cerró.