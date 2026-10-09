¿Cuándo juega U. Católica vs. Audax Italiano tras el aluvión? Pablo Milad responde

El presidente de la ANFP adelantó que el duelo en cuestión se disputará el 19 o 20 de octubre. Habrá que determinar dónde.

Universidad Católica lamenta un complejo episodio: el aluvión que impactó a San Carlos de Apoquindo. Dicho evento obligó a suspender su partido contra Audax Italiano por la Liga de Primera.

Ante ese escenario, la duda quedó instalada en el ambiente: ¿cuándo se disputará tal duelo por la jornada 24 de la categoría de honor? Pablo Milad respondió a la inquietud.

Según indicó el timonel de la ANFP en conversación con Tano Noticias, el compromiso debe desarrollarse antes del término de este mes. Ya hay fechas tentativas sobre la mesa.

“Es probable que el encuentro se juegue el 19 o 20 de octubre (lunes y martes, respectivamente)”, expresó escuetamente el mandamás del balompié criollo.

De esta manera, Universidad Católica tendrá que dirimir dónde ejercerá su localía. La institución en cuestión no tiene mayor certeza sobre la posibilidad de utilizar el Claro Arena por las inundaciones en el sector.

Pablo Milad habló sobre el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad Católica recibe a Audax Italiano

De este modo, la UC tendrá un peso sobre sus hombros: a tal fecha mencionada, Universidad de Chile ya conocerá su resultado vs. Ñublense. En caso de ganar, el conjunto azul superará a su archirrival en la tabla de posiciones.

Cabe consignar que ambas escuadras universitarias batallan intensamente por el cupo Chile 2, que otorga pasajes directos rumbo a la Copa Libertadores 2027. Cada detalle será vital en la lucha.