El mercado de fichajes está encendido y por ello Juan Cristóbal Guarello le entregó un potente consejo a dos de los clubes más grandes del país: le recomendó un refuerzo a Universidad de Chile y Universidad Católica.

¿A quién se refirió? En los micrófonos de Radio Agricultura, mencionó a un futbolista que milita en el extranjero y que aún no resuelve su futuro. Ese es el caso de Pablo Galdames.

Para el periodista, el volante de 28 años asoma como una buena alternativa en el libro de pases, tanto para azules como para precordilleranos. Ya ha sido sondeado por ambos elencos en anteriores ocasiones.

“Un seleccionado chileno va a jugar al equipo 30 de la Liga de Argentina (…) Yo creo que él, en Universidad Católica o en Universidad de Chile, andaría impecable“, lanzó el comunicador.

Cabe consignar que Gimnasia de Mendoza, recientemente ascendido tras la cordillera, está buscando al mediocampista mixto. Ello provocó la reacción descrita del rostro de TV.

Juan Cristóbal Guarello quiere a Pablo Galdames en Universidad de Chile o Universidad Católica. (Foto: Getty Images)

Recomendado para Universidad de Chile y Universidad Católica

Durante la reciente temporada, Pablo Galdames disputó una totalidad de 33 compromisos de la mano de Independiente de Avellaneda. En dichos encuentros, marcó cuatro goles y aportó con dos asistencias.

Un dato importante: tiene contrato vigente con la escuadra bonaerense hasta diciembre de 2026. Por ende, cualquier negociación tendrá que ser visada por su directiva en cuestión.

En resumen:

La molestia de JC Guarello surge tras el interés de Gimnasia de Mendoza (recién ascendido a la Primera División argentina) por el mediocampista. Para el rostro de TV, es incomprensible que un jugador con presente en la Selección Chilena no sea prioridad para los clubes grandes de Santiago: