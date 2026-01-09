Colo Colo sigue moviéndose lentamente en el mercado de fichajes, con la búsqueda de refuerzos como prioridad para el cuerpo técnico del argentino Fernando Ortiz.

La dirigencia del Cacique analiza distintas alternativas para fortalecer el plantel albo, especialmente en posiciones claves, de cara a la próxima temporada tras la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central.

Entre los nombres que han surgido en Macul apareció Pablo Galdames, mediocampista de Independiente de Avellaneda, quien disputó 24 partidos en 2025 con el Rojo y no estaría siendo considerado por el director técnico Gustavo Quinteros.

Pablo Galdames no vería con malos ojos una salida de Independiente | FOTO: Daniel Jayo/Getty Images

Sin embargo, la competencia en el mercado sudamericano obliga a Morón y compañía a moverse rápido y considerar varias opciones de manera simultánea.

Pablo Galdames podría ir a San Lorenzo de Almagro

En ese escenario, el mayor de la dinastía Galdames ahora apareció en la órbita de San Lorenzo de Almagro, agregando un nuevo giro al mercado de pases.

Fue el propio presidente del cuadro de Boedo, Sergio Costantino, quien se refirió a la posibilidad de fichar al formado en Unión Española en Radio La Red. “(Pablo) Galdames es una de las posibilidades”, declaró.

Cabe recordar que San Lorenzo mantiene inhibiciones por un monto cercano a los 3.200.000 dólares, pero de saldarse esta deuda, el club podría comenzar a fichar jugadores, incluyendo eventualmente a Galdames.

Mientras tanto, en el Estadio Monumental siguen evaluando alternativas para no depender de una sola opción en el mercado.

En síntesis…

Pablo Galdames, vinculado anteriormente a Colo Colo, ahora aparece como posible refuerzo de San Lorenzo de Argentina.