Para nadie es un misterio, que en días que está próximo a cumplir 41 años, quizás el paso de Claudio Bravo en el fútbol europeo, estaría llegando a su fin, ya que en a finales de junio próximo, termina su contrato con el Real Betis.

Y si bien, el Capitán América volvió a ser convocado y jugar por la selección chilena, citado por el argentino Ricardo Gareca, existe una gran interrogante sobre conocer el futuro del golero nacional.

Este domingo, Juan Cristóbal Guarello en su Canal en Youtube La Hora de King Kong, lanzó una potente información y señaló que el entretubos se viene a Chile a mitad de año, ¿A Colo Colo? Está por verse.

“Sobre Bravo, su regreso a Chile en junio está confirmadísimo. Está confirmadísimo, está buscando club, su intención es volver a Colo Colo, pero en Colo Colo, Stöwhing habló hace como dos semanas y dijo que no lo veía ahora, que no lo ha pensado y qué se yo”, afirmó Guarello.

Sobre el cacique, el comunicador tuvo palabras para el eventual encuentro en los albos entre el arquero y Arturo Vidal. “Yo veo complicado a Bravo y Vidal en el camarín de Colo Colo, eso lo veo muy complicado”, recalcó.

Bravo atajando por Colo Colo en 2006 (Archivo)

Bravo suma interesados en el fútbol chileno

Pero si no fuese Colo Colo el equipo donde volvería el campeón con Chile, Guarello se la jugó y agregó sabrosos datos vinculados a interesados en contar con sus servicios en el fútbol chileno.

“Están bien interesados en Universidad Católica y alguien de la U por ahí dijo ‘¿Por qué no?’ Ojo con lo de Bravo que sí o sí vuelve a mitad de año en Chile. Por un montón de temas y él quiere jugar un semestre al menos”, reveló el periodista.

Sobre eso último, la voz de Radio Agricultura enfatizó que no es que exista una opción en real en los azules y es más, no ve al arquero en el CDA. “No dije que Bravo venga a la U, dije que alguien de la U como que mostró interés, no quiere decir que Bravo venga a la U, no lo veo”, aseveró.

Finalmente, defendió su información manifestando que lo que comentó está muy chequeado. “Es un tema que no va a ser ahora, ojalá si se cruza Bravo en una zona mixta, alguien le pregunte y capaz que lo desmienta, pero yo tengo buenas fuentes“, cerró Guarello.

¿En cuáles equipos ha jugado Claudio Bravo?

El futbolista cercano a cumplir 41 años ha defendido cinco clubes a lo largo de su carrera. Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Real Betis.