Gran revuelo provocó la publicación del periodista corresponsal chileno en Europa, Maks Cárdenas, quien el viernes pasado en una publicación en Twitter, le hablaba al técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, exigiéndole que Lucas Assadi y Darío Osorio debían ser titulares porque son los dos por ser los grandes referentes de una posible venta.

“Si yo fuera dueño, presidente o gerente deportivo de la U informaría al técnico que esté al mando, que Assadi y Osorio tienen que ser titulares fijos. Que con el resto haga lo que quiera, pero me tiene que potenciar a las dos jóvenes estrellas. Hoy son el 1 y 2 de promesas de Chile”, narró Cárdenas en la red social.

Situación que generó una gran reacción este domingo de parte de Juan Cristóbal Guarello, quien en su canal de Youtube La Hora de King Kong, salió al paso de estas declaraciones y si bien, no lo nombra de manera literal, claramente iba en dirección al comunicador.

“A propósito de Lucas Assadi, un tipo que yo no considero colega que también se dedica a esto, andaba exigiéndole al técnico de la U, Pellegrino que Assadi y Osorio tenían que jugar, ‘yo le exijo que jueguen’, decía”, puntualizó Guarello.

El comentarista de Radio Agricultura no quedó ahí y dio sus razones del por qué el periodista en cuestión, salió al paso para hablar de las dos joyas azules. “¿Saben que significa eso? Que mi tío ‘va en la parada’, pues. Cuando un periodista empieza a exigir cosas de manera extraña, imagina, si Berizzo no cita a Ben (Brereton) uno tiene que decir ‘Señor Berizzo, ¿Cómo no cita a Ben? como cuando le dije a Pedro García ‘viejo, ¿Cómo no juega el Pájaro Valdés en la selección’, bueno. Pero cuando empiezas a exigir jugadores que no son titulares y que los quieren vender a toda costa, es raro“, afirmó el ex Tenor.

Guarello duda de las palabras de Cárdenas pidiendo a Osorio y a Assadi (Photosport)

Agregó que “permíteme sospechar de ese coleguita, es raro. Yo ya había visto otras cosas. El problema es que hay dos tipos de periodistas, los que hacen periodismo y los que hacen relaciones públicas. Los que hacen periodismo nos equivocamos, damos opiniones injustas, de repente somos duros, muy exigentes, pero queremos hacer periodismo y mantenemos una distancia”, explicó el periodista de Canal 13.

Finalmente, tuvo duros particulares conceptos por aquellos que, según él, les gusta hacer lobby más que periodismo. “Pero otra cosa es dedicarse a ser cheerleaders, a hacer relaciones públicas y en esos que hacen relaciones públicas son los peores porque andan vestidos como futbolistas y además se creen futbolistas argentinos. A lo mejor soy old school”, concluyó Guarello.