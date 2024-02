El calendario futbolístico dentro de nuestro país no inició de la mejor forma tras lo que fueron los serios incidentes que se vivieron en el Estadio Nacional en el desarrollo de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato, los cuales terminaron con la suspensión del compromiso.

Sobre este tema, el ex entrenador de la Selección Chilena, Juvenal Olmos se encargó de analizar en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que fueron los dichos de Arturo Vidal y Marcelo Díaz tras estos incidentes, los cuales a grandes rasgos, los consideró insólitos.

“Yo encontré muy pobre la declaración de dos grandes lideres de nuestro fútbol, ganadores de las dos Copa América, como fue Arturo Vidal y Marcelo Díaz”, comenzó esgrimiendo Olmos.

Manteniéndose en aquello, el hoy panelista indicó que las palabras para hacer alusión a los desmanes en el Estadio Nacional fueron inapropiadas por parte de ambos futbolistas, desaprobando en su totalidad lo que fue el accionar de los dos ‘Bicampeones de América’.

Los actos de violencia que se vivieron en el Nacional | Foto: Photosport

“Lo encontré pobrísimo, tipos que han vivido 15-16 años en Europa, avalando cosas, uno por un lado avalando la violencia y otro, como si fuera poco, como si viviera Marcelito Díaz, que lo estimo mucho, como si viviera en otro país”, confesó.

Olmos y el insólito accionar de Díaz

Finalmente, Olmos recayó con todo a lo que fueron los dichos de Marcelo Díaz, indicando que avivar más lo que son estos hechos de violencia, es peor para nuestra sociedad, que hoy está inmersa brutalmente a este tipo de actos violentos.

“Como no se da cuenta de la agresividad que hay en nuestras calles, como si no supieran que cada día hay un atracón, cada día hay otra cosa, se jacta y se mofa de una barra contraria, después esperemos que no ocurra nada grave, hemos pasado un límite”, concluyó.

¿Cuál fue la decisión que tomó la ANFP sobre el partido suspendido entre Colo Colo y Huachipato?

En esta jornada, el presidente de la ANFP, Pablo Milad indicó que el partido se terminará de disputar: “Por acuerdo de directorio hemos tomado la decisión en una horario y fecha por definir en conjunto con los clubes y las autoridades”.