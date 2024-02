Los incidentes que se desarrollaron dentro de la realización de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Huachipato, siguen sacando ronchas dentro de nuestro medio por el distinto accionar de ciertos protagonistas ante esta deplorable acción de los hinchas al Estadio Nacional.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos analizó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que fue el accionar particular del capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, a quien lo aplaudió por lo que fue su temple y reacción a los desmanes en la galería norte del recinto ñuñoíno.

“¿Se fijaron en Pavez, el capitán de Colo Colo? Pavez entró en el entre tiempo y se paró en la mitad de la cancha, para mí eso fue un símbolo por lo que hizo”, comenzó señalando de Tezanos.

Siguiendo con su explicación, el comunicador explicó que el gesto que mostraba el volante ‘Albo’ era de reproche absoluto a los hinchas de Colo Colo que generaban destrozos, recalcando, que ha sido uno de los pocos jugadores que siempre ha enfrentado a este tipo de sujetos.

Pavez fue aplaudido por De Tezanos | Foto: Photosport

“Pavez es el único que se ha atrevido a enfrentarlos, Pavez se paró en la mitad y creo que representó a todo el estadio, no se fue a un lado para hacerse el lindo para dialogar, porque no se puede dialogar con estos sujetos, porque no se puede dialogar con ellos, además era peligroso acercarse, porque cada vez eran más”.

“No respetan a Vidal, no respetan a Palacios, que hizo una amague a algo, no respetan a nadie”, declaró.

Finalmente, De Tezanos solo tuvo palabras de respeto para lo que fueron los actos de Esteban Pavez ante este accionar, en la que según su forma de ver, representó en gran forma a lo que sentía la mayoría del Estadio Nacional tras los actos delictuales de algunos mal llamados hinchas.

“A mi me gustó, porque Esteban Pavez en vez de tratar de hacer algo que era imposible, para mí simbólicamente, parado en la mitad de la cancha representó a todo el estadio, a todo el hincha de Colo Colo, yo quiero felicitarlo, no sé si esa fue su intención, pero yo lo interpreté así”, cerró.