Semanas después del accidente de tránsito que sufrió el arquero de San Antonio Unido, Cristóbal Campos, el presidente del cuadro costero, Guillermo Lee, hizo una declaración de Radio Metro, que causó a lo menos, indignación.

El timonel del cuadro lila asegura que apenas se supo la gravedad de las lesiones que sufrió el formado en Universidad de Chile, su teléfono comenzó a sonar, pero no precisamente para ofrecerle ayuda.

“Desafortunadamente el día del accidente de Cristóbal… ¡no me van a creer! Me llamaron un par de representantes para ofrecerme arquero. Yo no lo podía creer, que esta gente me llamara”, aseguró.

Agregando que “los mandé donde ni te lo puedes imaginar dónde. Me decían: ustedes están peleando el campeonato y van a necesitar un arquero. Les dije: yo prefiero bajar a cuarta división, prefiero ser desafiliado, pero jamás reemplazaría a mi arquero en esas circunstancias“.

Estando al aire en el programa radial, Lee fue consultado por el nombre de este o de estos representantes, sin embargo, el dirigente prefirió el silencio.

Presidente de San Antonio Unido denuncia a representantes inescrupulosos

Le piden al Presidente de San Antonio Unido dar nombres

La Tercera conversó con José Luis Carreño, fundador de la asociación gremial que agrupa a los agentes el que se mostró contrario a estas prácticas.

“Le he pedido al presidente que dé los nombres. Ojalá que nos puedan decir quienes fueron. Es importante que el ambiente del fútbol sepa quienes actúan así. Basta de opiniones generalizadas. Hay que transparentar”, afirmó.