Durante los últimos días, se conoció que cinco periodistas y productores que eran parte del Área de Deportes de Radio Agricultura fueron sorpresivamente desvinculados, a lo que todavía se desconoce el motivo real.

Dos de ellos se han ido poco a poco ganando el cariño de los oyentes por su cercanía y veracidad parar dar información. ¿De quiénes se tratan? Cristián “Tomate” Alvarado (reportero que seguía a Colo Colo) y Alexander Barrera (que veía a la Universidad de Chile).

Esta noticia causó un potente revuelo entre los trabajadores de la estación radial y en redes sociales, donde los dos afectados agradecieron el apoyo de la audiencia.

Cristián Alvarado y Alexander Barrera dejan Radio Agricultura

El primero en salir a hablar fue Alexander Barrera que aprovechó de utilizar su cuenta de X (Ex Twitter) para dejar unas sentidas palabras de despedida y agradecer el apoyo de su familia, amigos y auditores.

“Se pone fin a un lindo sueño cubriendo a la U. Gracias a todos los que lo hicieron posible, especialmente a Cristián Alvarado, que se la jugó por mi llegada a Agricultura. Agradezco a quienes me han escrito y llamado, lo valoro mucho. Ahora, con optimismo y fe, a darle para adelante”, escribió.

Luego, fue el turno de salir al paso de Cristián Alvarado, el cual llevaba alrededor de seis años en la radio.

“Muchas gracias por todas las muestras de cariño que me han entregado tras dejar Radio Agricultura. No me las esperaba. Se pasaron de verdad (compañeros, amigos y principalmente a las personas que escuchaba día a día Deportes Agricultuar). Abrazo grande y ojalá pronto volver a escucharnos”, sentenció.