En el último día hábil de octubre, Radio Agricultura confirmó la desvinculación de cinco periodistas que fueron parte del equipo de deportes, entre los que están: Cristián Alvarado (reportero de Colo Colo) y Alexander Barrera (reportero de Universidad de Chile).

Esta noticia tomó por sorpresa al conductor del espacio Francisco Sagredo y a los diversos panelistas, quienes se enteraron de dicha decisión mientras el programa Deportes En Agricultura estaba al aire.

Rápidamente, las caras de Sagredo y compañía fueron cambiando y la sensación de tensión y desconcierto se hicieron presente en el set radial.

Los dichos de Manuel de Tezanos sobre el despido de periodistas

Uno que no estaba presente dicho día es el comunicador Manuel de Tezanos, quien este viernes 1 de noviembre hizo su respectivo descargo sobre este tema en el programa Balong de Youtube.

“Quiero mandarle un gran saludo a ahora mis excompañeros de Deportes En Agricultura, especialmente a: Tomate Alvarado, Carlos Fontalva y Alexander Barrera, que trabajaba todos los días con ellos”, comenzó diciendo el profesional de las comunicaciones.

“Yo no estaba en la radio ese día pero lo que pasó no me gustó obviamente. No es el lugar para hablar porque no he ido de vuelta y quiero saber bien los pormenores, pero más allá de cualquier cosa que decida la radio no me parece que sea la forma, menos al aire, y menos con persona que han entregado mucho al equipo”, agregó.

Finalmente, el conductor de Todos Somos Técnicos expresó que “espero que les vaya lo mejor posible y haremos todo lo posible para ayudarlos”.

El momento que Alexander Barrera se despide de Radio Agricultura: