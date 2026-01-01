Leandro Benegas vuelve a quedar con su futuro abierto tras transformarse en agente libre, luego de finalizar su vínculo con Unión La Calera. El delantero argentino nacionalizado chileno se despidió oficialmente del elenco cementero, club al que defendió durante el segundo semestre de la temporada 2025 en la Primera División.

A través de sus redes sociales, el atacante de 37 años confirmó su salida y dejó un mensaje cargado de gratitud hacia la institución. “Me despido de este club que no solo me abrió las puertas como profesional, sino que me permitió crecer como persona”, expresó Benegas, cerrando así su breve paso por el cuadro de la Quinta Región.

El ex seleccionado chileno también tuvo palabras para quienes lo acompañaron en el día a día dentro del club, destacando especialmente el respaldo de la hinchada calerana. “Y a ustedes, la hinchada: gracias por el aguante incondicional. Me llevo en el corazón el empuje desde la tribuna y el orgullo de haber defendido estos colores”, escribió el delantero.

Leandro Benegas dejó Unión La Calera y su futuro podría estar en la B (Foto: Andres Pina/Photosport)

En lo estrictamente deportivo, Benegas disputó 15 partidos y anotó 2 goles con la camiseta de Unión La Calera, en una etapa marcada por la rotación y la lucha del equipo en la recta final del campeonato. Con su salida confirmada, el “Toro” quedó inmediatamente en la órbita de otros clubes.

Leandro Benegas allana su regreso a Curicó Unido

Según informó MCU Pura Pasión, uno de los elencos que aparece con fuerza como posible destino es Curicó Unido, que busca reforzar su ataque para la próxima temporada en la Primera B. El nombre de Benegas asoma como una alternativa de experiencia para liderar la ofensiva del cuadro tortero.

Un eventual regreso al club del Maule no sería una historia nueva para el exdelantero de Colo Colo y Universidad de Chile. Benegas ya defendió la camiseta de Curicó Unido en la temporada 2021, dejando una huella importante en el equipo.

En ese año, el atacante fue protagonista absoluto: anotó 12 goles en 26 partidos, convirtiéndose en una de las piezas clave del plantel y ganándose el reconocimiento de los hinchas en el Estadio La Granja. Ahora, con su futuro por definir, toma fuerza la opción de un retorno al cuadro tortero, donde Benegas podría volver a ser figura en Primera B.

DATOS CLAVE

Leandro Benegas finalizó oficialmente su vínculo con Unión La Calera y es agente libre actualmente.

El delantero Leandro Benegas registró 15 partidos y 2 goles durante el segundo semestre de 2025.