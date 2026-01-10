El Mercado de Fichajes no solo se mueve en la Primera División del fútbol chileno, sino que también hay actividad en la Primera B donde los clubes buscan potenciar sus planteles para lograr el ascenso esta temporada.

Uno que golpeó con fuerza en las últimas horas fue Curicó Unido, elenco que tiene entre ceja y ceja el ascenso este 2026 y, para lograr eso, fichó a Leandro Benegas como flamante refuerzo del cuadro tortero.

Benegas vuelve a Curicó Unido. | Foto: Photosport

“El Toro está de vuelta. Curicó Unido le da la más cálida bienvenida al delantero mendocino, Leandro Benegas, quien regresa al plantel profesional para vivir una nueva etapa junto al Curi, tal como lo hiciera en la temporada 2021. ¡Éxito, fuerza y que sea una gran temporada, Toro! El Curi te recibe con los brazos abiertos”, anunció el club en sus Redes Sociales.

Cabe recordar que este será el octavo equipo del fútbol chileno que defienda Leandro Benegas tras sus pasos en Unión La Calera, Universidad de Chile, Palestino, Audax Italiano, Unión Española, Colo Colo y O’Higgins de Rancagua.

En la última temporada, el chileno-argentino se dividió entre O’Higgins de Rancagua y Unión La Calera. Ahí, disputó 22 partidos, anotando tres goles para aportar con esas dos camisetas.

En síntesis

Leandro Benegas fue anunciado oficialmente como el nuevo refuerzo de Curicó Unido para 2026.

El delantero mendocino defenderá su octavo equipo en el fútbol chileno durante la presente temporada.