Calama se prepara para una fiesta. Cobreloa vuelve a jugar en Primera División después de varios años y recibirá este domingo al campeón actual del fútbol chileno, Huachipato.

De todos modos hay dudas e incertidumbre respecto a lo que puede mostrar el equipo que dirige Emiliano Astorga, sobre todo por los resultados adversos que consiguieron los naranjas sobre todo en su gira a Argentina.

Bolavip conversa con uno de los más grandes de la historia de los Mineros, Víctor Merello, el que reconoce estar “preocupado, pero porque no he visto mucho los partidos de pretemporada, eso no me permite hacer un balance general, sólo sé que los resultados no me dan tranquilidad tampoco, no me dicen que vamos en buen camino”.

Igualmente el crack le pide derechamente al DT cambiar un poco, asegurando que no es lo mismo la división de honor que la B.

Víctor Merello le pide a Astorga ser menos defensivo.

“Me llama la atención de que a Cobreloa lo vi en la Primera B de una forma muy defensiva, por el estilo de Astorga, entonces desde ese punto de vista jugar en la A es otra cosa, tener más fútbol y salir a arriesgar, sobre todo local”, dispara.

Víctor Merello le pide a Cobreloa ser más agresivo

El ídolo es claro. “Pido agresividad y jugar más arriba, Cobreloa jugaba a especular y con un delantero arriba, yo quiero otra cosa, para mantener al equipo adversario en su campo, hay que apretarlos y uno exige que esa sea la manera en Calama, deben hacer eso”, indica.

Para terminar, reitera que “somo primer requisito para jugar en Primera, Astorga debe cambiar su estilo, porque en esta división los esquemas son diferentes, hay que ser agresivos, y en casa hay que siempre quedarse con los puntos”.