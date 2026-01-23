El presidente de Deportes Limache, César Villegas, entregó detalles del partido solidario que se organizará para ir en ayuda de los afectados por los incendios en el sur del país, especialmente en la comuna de Quillón.

En conversación con Bolavip explicó que se trata de una iniciativa familiar y social: “Es un partido donde jugará Deportes Limache contra San Luis de Quillota, dos clubes de la familia Villegas, y quisimos ir en ayuda, hacer un partido solidario, ir en ayuda de la gente de Quillón, donde la Municipalidad también está patrocinando”.

El dirigente también valoró el respaldo que han recibido desde distintos sectores para hacer posible el evento. Según sus palabras, “hablamos con el alcalde, hablamos con empresas de seguridad, con todos, que nos están facilitando los servicios gratis para que todo lo que se pueda recaudar vaya en ayuda de esta comuna que la está pasando bastante mal”, destacando el carácter transversal de la campaña solidaria.

Villegas remarcó que la idea es facilitar al máximo la participación de la gente y fomentar la ayuda concreta. “La idea es que el día domingo a las 17 horas la gente quiera su entrada con mil pesos y lleve su alimento no perecible, ya sea agua, víveres, todo lo que sea necesario”, señaló.

Además, hizo un llamado amplio a colaborar con cualquier tipo de aporte. “No solamente puede ser un alimento, puede llegar el alimento más una agüita, más útiles de aseo o alguna ropita que quedó, todo, todo, todo”, expresó, apelando directamente a la solidaridad de la comunidad.

Tomateros y Canarios organizarán un partido benéfico (Foto: Photosport)

Desde el comunicado oficial, Deportes Limache y San Luis de Quillota explicaron que esta iniciativa surge porque “la tragedia generada por los incendios forestales en el sur de nuestro país no ha dejado indiferente a nadie”, motivo por el cual ambos clubes decidieron unirse para ir en ayuda de los compatriotas afectados.

En el mismo texto, el propio César Villegas recalcó el sentido humano de la actividad: “Como familia del fútbol no podemos estar indiferentes ante esta tragedia que está afectando a miles de personas que lo perdieron todo”, confirmando que el amistoso solidario busca canalizar apoyo real hacia quienes más lo necesitan.

Finalmente, el comunicado detalla que todo lo recaudado será destinado íntegramente a los damnificados, invitando a asistir al encuentro con entradas a precios populares y anunciando que habrá sorpresas para los asistentes, reforzando el llamado a transformar el fútbol en una herramienta concreta de ayuda en tiempos difíciles.