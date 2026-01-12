Gran sorpresa causó la semana pasada la salida de Leandro Fernández de Universidad de Chile, toda vez que Francisco ‘Paqui’ Meneghini comunicó al jugador que no estaba dentro de los planes para la temporada 2026.

De manera inmediata, distintos equipos se movieron para contar con el delantero dentro de sus planteles, pero el que más llamó la atención fue Colo Colo, eterno archirrival del Romántico Viajero.

“Los albos traspasaron el ámbito de la intención y realizaron una gestión tan concreta como secreta para acercarse al ariete. Al menos, para sondear su disposición para iniciar potenciales negociaciones en el entendido de que quedaría libre (…)”, apuntó El Deportivo del diario La Tercera.

Correa habría llamado a Leandro Fernández, pero no encontró respuesta positiva | Foto: Photosport

El citado medio, incluso, reveló el jugador encargado de convencer a ‘Lea’: “En ese propósito, el Cacique utilizó un particular intermediario: Javier Correa. El goleador albo y el saliente delantero de Universidad de Chile se conocen bien, por su paso por el fútbol trasandino”.

“Fernández recibió el contacto de buena forma. De hecho, meditó la posibilidad de defender a los albos, pese a que el cruce de vereda le habría implicado perder el capital que había acumulado y que provocó la fuerte reacción cuando se supo que no entraría en los plantes de la U: el aprecio de los hinchas del equipo laico”, complementaron.

Las tratativas, claramente, no tuvieron efecto: Leandro Fernández tiene todo encaminado para volver al fútbol argentino y defender los colores de Argentinos Juniors, club que disputará Copa Libertadores de América.

En síntesis

