Una situación totalmente insólita estaría viviendo Coquimbo Unido luego de haber ganado la Supercopa y de haber caído en el debut de la Liga de Primera ante la Universidad de Concepción. Y es que uno de sus flamantes refuerzos en este mercado de fichajes estaría viviendo sus últimas horas en puerto pirata.

Según dio a conocer Mi Radio LS, el ‘Barbón’ sumará una sorpresiva baja ya que el defensor Matías Fracchia vive sus últimas horas como jugador de Coquimbo Unido. La relación se fracturó definitivamente tras la final de la Supercopa ante Universidad Católica, instancia en la que el zaguero decidió no viajar a la Región de Valparaíso junto al resto del equipo al enterarse de que no sería parte de la citación.

Matías Fracchia de amarillo estaría viviendo sus últimos días en Coquimbo Unido (Instagram).

Esta determinación generó una profunda molestia tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros, quienes cuestionaron el compromiso del futbolista con el grupo. Ante este escenario, la dirigencia ya trabaja en concretar la salida definitiva del jugador de la institución, quien solo alcanzó a disputar 77 minutos oficiales con la camiseta aurinegra.

A pesar de que el defensa de 30 años se mantiene entrenando en el complejo del club, su situación se resolverá formalmente en los próximos días. Fracchia no será considerado para los desafíos de la temporada 2026, cerrando un paso breve y accidentado por el cuadro pirata.

Con la inminente salida de Fracchia, el dorsal número 15 quedará totalmente disponible lo que se abre la posibilidad de que el propio Cristian Zavala vuelva a usar la misma camiseta que lo llevó a brillar la temporada pasada en el elenco coquimbano.

En síntesis…