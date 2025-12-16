El campeón Coquimbo Unido acaba de oficializar a su primera contratación en este mercado de fichajes, donde el equipo que ahora dirige Hernán Caputto, debe rearmarse para defender el título y disputar la Copa Libertadores.

El Pirata que se adjudicó la Liga de Primera 2025, comunicó en sus redes sociales el arribo de un defensa chileno, quien también viene de coronarse, pero en el fútbol brasileño

Se trata de Matías Fracchia, quien también tiene la nacionalidad uruguaya y estadounidense. El zaguero de 30 años acaba de ser campeón con el Coritiba en la Serie B de Brasil.

Su nombre sonaba desde hace días para arribar a la Cuarta Región, hasta que fue confirmado este martes por el elenco aurinegro.

Anteriormente, Fracchia defendió a Danubio en Uruguay (2024), Comunicaciones de Guatemala (2023) y Montevideo Wanderers (2022).

En el fútbol chileno su etapa más destacada la tuvo en O’Higgins de Rancagua entre 2020 y 2021, en plena época de pandemia.

En síntesis