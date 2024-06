El encuentro entre Universidad de Chile y Municipal Puente Alto entregó emocionantes historias. Una de ellas alude al arquero del club amateur: fue desechado por Colo Colo y tras ello tuvo un breve paso por Huachipato. Tuvo su revancha tras dichas decepciones: fue figura ante los azules.

Esa es la historia de Denylson Arriagada. A sus 23 años, pudo cumplir un sueño y jugar en el Estadio Nacional, el coliseo deportivo más grande del país. Nadie lo podía hacer aterrizar ante una noche de ensueño. La caída 5-1 pasó a ser parte de la anécdota.

“Emocionado, sorprendido. Todavía no puedo creerlo, no asimilo que jugué en este estadio y con esta gente. La verdad es que desde que salimos del estadio (de Puente Alto) y nos juntamos que no podía creerlo. No sabía lo que estaba viviendo”, aseguró Lagartito a TNT Sports.

“Son pocas veces las que se viven estos momentos. Contento, a pesar del resultado, estoy orgulloso. De verdad no lo creo que estoy aquí o quizás dónde he llegado, lo que he logrado”, continuó señalando el portero de Municipal Puente Alto.

Denylson Arriagada estuvo hasta la sub-17 en Colo Colo.

Su reencuentro con un portero de la U

En dicha línea, Denylson Arriagada, apodado Lagartito, expresó su emoción por reencontrarse con Gabriel Castellón. El actual Puente Alto compartió con el arquero de Universidad de Chile en Huachipato, luego de haber sido desechado por Colo Colo. Fue el cuarto portero en su paso por Talcahuano.

“Nosotros nos conocemos”, le indicó Castellón a Arriagada. Con una sonrisa, el joven de 23 años asintió. Tras ello, el portero profesional le regaló su camiseta y Lagartito no escondió la felicidad que tenía en tal momento: “Castellón, ídolo. (Cristopher) Toselli, arquero seleccionado. Agradecido”.

Su paso por Colo Colo

Cabe destacar que Denylson Arriagada estuvo en Colo Colo hasta la sub-17. Tras no sentirse a gusto (no era considerado) emprendió rumbo a Huachipato. Vivía en una pensión en Talcahuano. La pandemia lo alejó del club y terminó arribando a Municipal Puente Alto.