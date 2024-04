Luciano Cabral reacciona al interés de Colo Colo y de la U: "Me gustan los desafíos y todo jugador....."

No cabe duda que Luciano Cabral es uno de los jugadores más atractivos de un Campeonato Nacional que lleva ya 10 fechas jugadas. Su calidad quedó demostrada este fin de semana donde el volante de Coquimbo Unido convirtió un golazo dejando en claro el gran momento que vive.

De hecho sus grandes actuaciones abren el apetito de Colo Colo y Universidad de Chile para reforzarse de cara a la segunda rueda.

Cabral participó del programa Pelota Parada de TNT donde se le consultó por la posibilidad de cambiar de equipo a mitad de año, asegurando que “en relación a los rumores que me ligan a la llegada a algún equipo grande, es un gran desafío, a todo jugador le gustaría jugar en un equipo grande. Me gustan los desafíos y entre mayor sea, más posibilidades tengo de demostrar que puedo lograr grandes cosas”.

Respecto a su tanto en Viña del Mar, el mediocampista se confiesa contando que “creo que es uno de los mejores goles que he hecho en mi carrera. Estoy pasando por un gran momento personal, pero lo más importante es aportar al grupo tanto en el campeonato como en la Copa Sudamericana”.

Cabral es de la idea que su rendimiento dice relación con la buena preparación que tuvo este 2024. “El año pasado fue difícil en lo físico. Este año hice una buena pretemporada y he sumado muchos minutos en cancha, esto me ha ayudado a terminar los partidos y sentirme más completo”, aseguró.

Luciano Cabral deleita con golazo en la fecha 10 del Campeonato Nacional 2024. (Foto: Photosport)

Luciano Cabral se ilusiona con la selección chilena

Es claro e inobjetable que el nombre del 10 de Coquimbo Unido ronda en el ambiente para llegar a la selección chilena, algo que el jugador está lejos de esquivar.

“Obviamente que uno trata de hacer lo mejor para cumplir el sueño de jugar en la Selección y más un campeonato como la Copa América que te enfrentas a las selcciones más importantes del mundo“, afirma.

Para el final, Luciano Cabral cuenta que “mi sueño sería volver a jugar en Argentino Juniors, este club me abrió las puertas al fútbol y también me apoyó cuando lo estaba pasando mal. Agradezco a todo el mundo ligado a Argentinos y me gustaría devolverles la mano”.