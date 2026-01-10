El fútbol chileno atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de César Villegas Urrutia, padre del actual presidente de Deportes Limache, César Villegas Mena. La noticia golpeó con fuerza tanto al entorno tomatero como a otros clubes donde el dirigente tuvo un vínculo directo y una trayectoria reconocida.

Fue el propio Deportes Limache el que informó públicamente la partida a través de un comunicado oficial, donde señalaron de forma textual: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Don César Villegas Urrutia, ex directivo de Deportes Limache y padre de nuestro Presidente César Villegas Mena”. El mensaje fue acompañado de un reconocimiento institucional a su figura.

En el mismo texto, el club agregó: “A nombre del plantel, Cuerpo Técnico, Staff, Directivos y Funcionarios entregamos nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento. Descanse en Paz Don César Villegas Urrutia. Su legado será eterno”, reflejando el impacto que generó su partida dentro de la institución.

San Luis de Quillota se suma a los mensajes de condolencias

Pero no solo Limache lamentó su fallecimiento. San Luis de Quillota también dedicó un extenso comunicado oficial para despedir a quien fuera parte importante de su historia reciente. En su publicación señalaron de manera textual: “El Club San Luis de Quillota lamenta profundamente el sensible fallecimiento de su presidente, don César Villegas Urrutia, destacado quillotano y sanluisino de corazón”.

Desde la institución canaria destacaron además su compromiso de vida con el club, afirmando: “Don César acompañó al club durante toda su vida, demostrando siempre un compromiso incondicional con los valores y la historia de San Luis de Quillota”, subrayando el vínculo emocional y dirigencial que mantuvo hasta sus últimos días.

El mensaje continuó con otro pasaje que refleja la huella que deja en la institución: “Su legado humano y su permanente vínculo con San Luis de Quillota permanecerán en la memoria de nuestra historia“.

Finalmente, San Luis informó también que “los funerales se llevarán a efecto en fecha y horario por definir, lo que será informado oportunamente”.

El equipo de BOLAVIP se suma a las condolencias hacia su familia, amigos, cercanos e hinchas que hoy sienten la pérdida del reconocido dirigente.