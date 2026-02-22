Unión Española superó por 2-0 a San Luis de Quillota en su regreso a la Primera B tras largos años. Los hispanos fueron victoriosos en su estreno y comenzaron con el pie derecho el 2026.

Pese a la victoria, según informó un medio partidario del conjunto quillotano, Soy Canario, cierto grupo de los hinchas locales agredieron un minibús que transportaba niños, abuelos e hinchas de la visita, finalizado el encuentro a las afueras del Estadio Santa Laura.

El móvil habría terminado con vidrios rotos, pero afortunadamente ninguna persona habría resultado con lesiones.

“Esperamos que las autoridades se hagan responsables en los partidos siguientes y existan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los hinchas visitantes”, cerraron desde Soy Canario en su publicación a través de redes sociales.

Lamentablemente estos hechos siguen ocurriendo en nuestro fútbol y sin consecuencias graves para los antisociales.

San Luis cayó en su estreno en la Primera B

Por el lado futbolístico, el Rojo sumó sus primeros tres puntos tras haber perdido en Copa Chile, mientras que los Canarios, siguen sin saber de victorias en este 2026.

¿Qué viene para ambos equipos?

Los dirigidos por Gonzalo Villagra deberán prepararse para enfrentar a Deportes Recoleta el próximo viernes 27 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana. Mientras que los comandados por Humberto Suazo tendrán que recibir a Curicó Unido el lunes 2 de marzo a las 20:30 horas.

En síntesis