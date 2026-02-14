Universidad de Chile buscaba reponerse en esta jornada de lo que fue su duelo por la tercera fecha del torneo nacional, en donde los ‘Azules’ igualaron sin tantos ante Palestino.

Los dirigidos por Francisco Meneghini tenían hoy un duelo amistoso en el Centro Deportivo Azul ante San Luis de Quillota, el que tenía como objetivo darle minutos a los jugadores que no sumaron muchos minutos ante el conjunto ‘Tricolor’.

Este encuentro terminó siendo un nuevo dolor de cabeza para Francisco Meneghini, ya que los ‘Azules’ terminaron cayendo por 2-1 ante el conjunto ‘Canario’, en dos tiempos de 35 minutos.

Los goles de este encuentro corrieron por parte de Ignacio Vásquez de penal para la Universidad de Chile, mientras que para San Luis de Quillota anotaron Sebastián Parada y Fabián González

Si bien este encuentro no es oficial, hace incrementar las dudas en lo que es el proceso de Francisco Meneghini dentro de la Universidad de Chile, ya que su idea parece no llegar al plantel azul.

San Luis derrotó a la U | Foto: Instagram

En este partido amistoso dentro de la Universidad de Chile vieron minutos jugadores como Ignacio Sáez, Bianneider Tamayo, Lucas Romero, Ignacio Vásquez, quienes buscan una oportunidad en el equipo estelar de la U.

Ahora, en la Universidad de Chile buscarán seguir alistandose para lo que son sus próximos desafíos, en el que los ‘Azules’ ahora deberán enfocarse en su duelo por la cuarta fecha del torneo ante Deportes Limache.

