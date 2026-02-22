Unión Española venció por 2-0 a San Luis de Quillota en su estreno por la Primera B 2026. Los hispanos arrancaron con el pie derecho en la división, pese a la derrota en Copa Chile.

Luego del triunfo, el volante del Rojo, Pablo Aránguiz, lanzó un arduo comentario a los demás equipos de la competición, tras la valoración a la victoria en el Estadio Santa Laura.

“Sin faltarle el respeto a los demás, creo que somos el equipo más grande de la división; también somos el rival a vencer. Todos los rivales son difíciles, pero nosotros nos vamos a hacer fuertes en Santa Laura”, declaró Aránguiz luego del complemento.

El ex Universidad de Chile asegura que el club de Independencia es el más grande de la división en la que se encuentra actualmente y que la localía va a pesar.

“Amor a la camiseta, pónganle el nombre que quieran, este es nuestro trabajo. Nosotros le agradecimos a los muchachos que quisieron venir para ayudar a la institución y tratar de llevar al club donde se merece, que es Primera División”, agregó el mediocampista, sobre su continuidad en el equipo a pesar de las ofertas que existieron.

Foto: @ueoficial en X. Unión Española comenzó con el pie derecho en Primera B

Los hispanos ya piensan en su siguiente objetivo tras arrancar de buena manera en 2026.

¿Qué viene para Unión Española?

Los dirigidos por Gonzalo Villagra deberán prepararse para enfrentar a Deportes Recoleta el próximo viernes 27 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

En síntesis