Manuel de Tezanos carga con todo contra los dichos de Marcelo Díaz: "No me acuerdo de algo más..."

De la peor manera comenzó la temporada dentro de nuestro fútbol nacional, en la que los hechos de violencia se tomaron por completo lo que fue la realización de la Supercopa de Chile en el duelo entre Huachipato y Colo Colo en el Estadio Nacional.

El encuentro fue suspendido debido a los grotescos desmanes que se generaron en la galería norte del recinto de Ñuñoa, los cuáles terminaron con parte de la graderías incendiándose.

Tras esta acción que se vivió en el Nacional, el volante nacional de la Universidad de Chile, Marcelo Díaz ocupó su cuenta de Instagram para dejar un post haciendo alusión al cuidado del Estadio Nacional por parte del hincha de la U ‘nosotros te queremos, nosotros te cuidamos’, fue lo que lanzó en sus redes.

Sobre este accionar, el periodista Manuel de Tezanos se tomó el tiempo para referirse a estas palabras del ‘Carepato’ en su programa ‘Balong’ en Youtube, en la que consideró como desatinado el comentario del ‘Bicampeón de América’ en su Instagram.

Los incidentes en el Estadio Nacional | Foto: Photosport

“Lo de Marcelo Díaz es de los momentos más desatinados por mucho tiempo en el fútbol, no me acuerdo de algo más desatinado en estos momentos, no sé si se habrá estado tomando algo, pero desafortunado es poco”, declaró.

Finalmente, de Tezanos señala que le cuesta entender en demasía que una persona con los valores y experiencia que tiene el volante de la U, haya podido tener una aparición tan desafortunada ante el momento que se vivía.

“Lo de Marcelo Díaz no lo puedo entender, conozco a Marcelo Díaz y este tipo de actitudes no son propias de alguien que considero inteligente“, concluyó.