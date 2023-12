Este lunes todos los ojos de los hinchas del fútbol chileno se fueron hacia la llamada ‘Gala Crack’ del Fútbol Chileno, ceremonia que premió a varios equipos y futbolistas destacados del 2023.

Sin embargo, una llamativa situación se robó todas las miradas de los presentes ¿Cuál fue? El evento contó con un invitado inesperado: Peter Veneno, personaje interpretado por el actor Daniel Alcaino que en la década de los 90 fue furor tras reírse de los futbolistas chilenos.

El humorista desfiló por la alfombre roja y luego realizó su rutina de alrededor de 15 minutos, en la cual tiró chistes sobre Iván Zamorano, Jorge Valdivia y Mauricio Isla, entre otros.

Peter Veneno arriba del escenario de la Gala Crack | FOTO: Captura

A MANUEL SUÁREZ NO LE GUSTÓ LA PRESENCIA DE PETER VENENO

Pero no todo fue risas en la Gala Crack, pues este martes 12 de noviembre en el programa Metrópolis AM de Radio La Clave el ex ayudante de Juan Antonio Pizzi, Manuel Suárez, criticó la presencia del comediante.

“El fútbol chileno está en un lugar muy particular o sea un invitado estrella a la gala del fútbol chileno es Peter Veneno, entonces me parece un poco para la risa y lo digo bien en serio”, aseveró.

“A mí no me da vergüenza Peter Veneno, a mí me da vergüenza el que organiza la gala. Seamos claros que Veneno no tiene la culpa y puede ser el invitado más estelar, pero es particular”, concluyó

PETER VENENO SE LLEVO UNA OLA DE COMENTARIOS NEGATIVOS

Las redes sociales no perdonaron los chistes de Peter Veneno en esta reconocida ceremonia y rápidamente los fanáticos del fútbol se agolparon en X (Ex Twitter) para criticarlo duramente.

“Vergüenza ajena”, “Toby Vega el único que entiende” y “corten a Peter Veneno, por favor. Da pena”, fueron los comentarios que más se repitieron en la famosa red social.