El ex futbolista no tuvo piedad contra los equipos más populares de Chile y su mezquino mercado de fichajes

El mercado de pases dentro del fútbol chileno para esta ventana ha estado bastante mezquino y aquello se ve reflejado en los pocos nombres nuevos que se han ido incorporando a los distintos equipos de nuestro país, generando sin duda un gran descontento para los hinchas particularmente de los grandes de Chile.

Sobre este tema, el ex futbolista Marcelo Barticciotto hizo una tremenda dura critica en el programa ‘Equipo F’ de ESPN a los denominados clubes grandes en nuestro país ante la lentitud de reforzar sus planteles en es te mercado, en la que partió dándole palos a Colo Colo.

“Los grandes están demorados, Colo Colo también, ninguno de los dos han contratado, ahora Almirón dijo que quería refuerzos, que el que se contraten jugadores y los entrenadores puedan trabajar un par de días con ellos, que se vayan metiendo en el funcionamiento, como que tienen tiempo para contratar y se demoran”, comenzó señalando Barticciotto.

Siguiendo en su explicación, el ‘Barti’ no duda en que esta lentitud para poder fichar tiene una gran razón “les cuesta contratar porque encima no tienen plata, no quieren invertir”.

Sobre esta constante problemática, el ídolo del ‘Cacique’ hace una breve excepción a la regla, destacando la rápida negociación que tuvo Colo Colo para fichar a Javier Correa, en la que tuvo que extremar recursos para lograr su llegada.

Correa ha sido el fichaje más rimbombante en este mercado | Foto: Photosport

“Colo Colo con plata y haciéndole tres años, se trajó a un delantero titular que era una de las figuras de un equipo importante de Argentina ¿la gestión fue rápida? fue rápida, pero tuvo que poner plata y ofrecerle tres años de contrato”, explicó.

Finalmente, para Barticciotto los clubes tienen un gran problema interno para hacer más competitivos a sus equipos, ya que no se ponen la mano en el bolsillo para invertir y buscan regatear jugadores que estén libres o a un costo bajo, en la que ejemplifica en la U con el posible fichaje de Charles Aránguiz.

“Con plata puedes traer, pero el tema es que no quieren poner plata, solo quieren traer jugadores que queden libre, lo de Aránguiz que se destrabe solo para poder traerlo”, concluyó.