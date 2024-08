Tras las críticas emitidas por el DT de la UC, la respuesta del mítico delantero no demoró en llegar. Le recordó una canción.

Marcelo Barticciotto reacciona a las potentes quejas de Tiago Nunes: "El que no llora no mama"

Tiago Nunes remeció al fútbol chileno por su potente conferencia en Universidad Católica. El DT se quejó del VAR, se lanzó contra la ANFP por la programación de encuentros y por el castigo que recibió ante Palestino.

A pesar de que el mismo brasileño aseguró que no quería quedar como “llorón” por sus declaraciones, Marcelo Barticciotto apuntó a esa línea. En los micrófonos de Radio Cooperativa, el actual comentarista aludió a una mítica canción.

¿A cuál? Cambalache de Julio Sosa. Esa misma que entre sus versos destaca: “Siglo veinte, cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama; y el que no afana, es un gil”.

Como buen nacido en Argentina, le recordó un tango a Tiago Nunes. En un tono tanto irónico, Barticciotto le envió un mensaje al entrenador de los precordilleranos por sus descargas.

“¿Usted se acuerda del tango, Igor (Ochoa)? El que no llora no mama (…)”, señaló el retirado futbolista con paso por Universidad Católica.

Posteriormente y en dicha línea, el referente de Colo Colo volvió a ironizar para referirse al reclamo del DT de la UC. “Ahora, menos mal que estaba a un punto de la U, si estuviera a 10…”, complementó.

Marcelo Barticciotto le envió un potente mensaje a Tiago Nunes.

Un mensaje a Tiago Nunes

Finalmente, Marcelo Barticciotto le dedicó unas palabras a Tiago Nunes: en el país hay más equipos que los tres denominados grandes. No solo los cuadros capitalinos destacan en el territorio nacional y tras las fronteras.

Y es que el brasileño señaló: “Hay tres equipos grandes en Chile, Católica, Universidad de Chile y Colo Colo (…) Si excluyen a Católica de la posibilidad de competir al mismo nivel, entonces este torneo es solo de dos equipos”.

¿Que le respondió Barticciotto? “Se enreda cuando entra en la historia, porque podemos empezar a discutir que hay otros equipos reconocidos. Hay varios equipos reconocidos internacionalmente: Cobreloa, por ejemplo”, cerró.