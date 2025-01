El regreso de Gary Medel a la Universidad Católica tiene más que contentos a los hinchas “Cruzados”. Sin embargo, su retorno ha generado la duda sobre quién será el capitán de “La Franja” cuando comparta oncena con el actual portador de la jineta, Fernando Zampedri.

Pese a la interrogante, fue el propio “Pitbull” quien se descartó de llegar a pelear por este liderazgo, asegurando que hoy es el “Toro” quien merece seguir siendo el líder del cuadro dirigido por Tiago Nunes.

“Acá en Católica ya tenemos un capitán que es Fernando, vengo a apoyar y dar lo mejor. Él es el mejor y figura. Estoy muy contento con el capitán que tenemos en Católica”, destacó el zaguero bicampeón de América en su presentación.

Sin embargo, el histórico Osvaldo “Arica” Hurtado difiere de la apreciación de Gary Medel. En diálogo con BOLAVIP, el exjugador de Universidad Católica escogió al “Pitbull” por sobre el “Toro” y entregó sus fundamentos para ello.

Arica Hurtado se queda con el “Pitbull” como capitán de Universidad Católica

En primera instancia, “Arica” se mostró bien informado de la contingencia del cuadro cruzado: “Lo que he escuchado y me han comentado es que sigue Zampedri. Gary no ha exigido ser el capitán. Eso habla bien de él también”. En esa línea, “Arica” alabó la decisión del “Pitbull” diciendo: “Esto es demostrar el respeto que tiene Gary”.

Osvaldo “Arica” Hurtado pide a Gary Medel como nuevo capitán de la UC

Sin embargo, el histórico jugador del cuadro “Cruzado” cree que el bicampeón de América con La Roja debiera portar la jineta, por lo que dijo tajante: “A mí me gustaría que fuera Medel el capitán”.

Finalmente, dio sus argumentos para defender su postura, aunque cree que el “Pitbull” de igual forma impondrá respeto: “El hecho es que él es un jugador de la casa y podría recuperar lo que es Católica. Pero de igual forma, será él quien lleve la voz dentro de la cancha”.