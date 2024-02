Cobreloa regresa a la máxima categoría del fútbol chileno luego de ocho años en Primera B. Marco Antonio Figueroa asegura que los clubes ascendidos cometen el error de pensar que la Primera es lo mismo que la división de plata.

“Ese es el gran problema que tiene la mayoría de los clubes que ascienden, ellos creen que la Segunda División (Primera B) es lo mismo que la Primera División y es totalmente distinta. Aunque en la Segunda se corra más, se meta más y se pegue más”, expresó el ex DT y futbolista del cuadro Naranja en diálogo con Bolavip Chile.

“La Primera División es distinta, se juega distinto, porque son otros jugadores, son otra calidad de jugadores, porque es otro ritmo. Pesa jugar en el estadio de la Católica, en el estadio de Colo Colo, pesa jugar con la U, pesa ir a Coquimbo por ejemplo”, añadió el referente de los Zorros.

Figueroa menciona que Deportes Copiapó estuvo muy cerca del descenso: “Eso estuvo a punto de pasarle también a Copiapó. Si no es por Ivo (Basay), estuvo a punto. Magallanes descendió y Copiapó iba derechito para abajo”.

El Cobreloa que le gustaría ver a Marco Antonio Figueroa en el inicio de la temporada 2024

MAF se refirió a lo que quiere ver de los loínos en el inicio de torneo y aseguró que con aquello, no cederán en condición de local: “Lo que realmente me interesa y me gustaría en el inicio de este torneo a Cobreloa es que cambie de ritmo nada más. Cambiando de ritmo y jugando con otra intensidad, Cobreloa en Calama no va a perder ningún partido, eso te lo firmo. Que pueda aspirar a otras cosas. No pensar que vas a descender”.

El profesional de 61 años no le pone la mochila de copas internacionales al cuadro de Calama, pero sí asegura que no puede afrontar el torneo sólo pensando en no bajar de categoría: “Yo no sé si una copa, pero si lo que sé es que tanto cuerpo técnico, jugadores y directivos no pueden estar pensando en no descender. Tienen que estar pensando en que Cobreloa le costó ocho años de estar en la B. Eso trae mucha alegría y mucha ilusión a todo el hincha”.

“Sabemos lo que Cobreloa significa para el fútbol chileno, no solamente para Calama, para el fútbol chileno es uno de los equipos grandes. Jugó dos finales de Copa Libertadores. Salvo Colo Colo que fue campeón, son muy pocos los equipos que se pueden jactar de hacer eso”, complementó.

Marco Antonio Figueroa destaca el significado de Cobreloa en el fútbol chileno (Foto: Photosport)

Marco Antonio Figueroa le deja buenas vibras a Cobreloa para el 2024

El Fantasma se refiere al estratega del equipo y asegura que estará al tanto de la actualidad: “Creo que debe estar ilusionado Emiliano por dirigir en Primera División nuevamente (…) Estaré pendiente cuando tenga tiempo, porque ahora entramos en un periodo bien difícil con la Selección (de Nicaragua). Pero estaré pendiente cuando pueda ver a mi equipo jugar. Ojalá le vaya bien y tenga el mayor de los éxitos”.

También pide respaldo para los futbolistas: “Siempre va a ser importante para el jugador tener el respaldo de todos, tanto de la afición, técnico y directivos. Un jugador que llega a Cobreloa tiene que sentirse querido, porque si no es muy difícil. Eso lo tiene que hacer respetar Emiliano como lo hizo el torneo pasado”.

Por último le entregó las mejores vibras a Los Zorros: “Desearle mucha suerte a cada uno de los integrantes del plantel y al cuerpo técnico para este 2024. Que les vaya muy bien”.