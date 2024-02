Marco Antonio Figueroa está concentrado en su trabajo en la Selección de Nicaragua. A fines del 2023, en la opinión pública se comentó sobre una eventual posibilidad del estratega para asumir en La Roja y en Colo Colo.

El entrenador chileno de 61 años se refiere a esta situación. “No sé si me llena de orgullo. Estar en nombres yo he estado en nombre en México, han puesto mi nombre en muchos lugares, pero no sabría si contestar si orgulloso de eso”, dice en diálogo con Bolavip Chile.

Fantasma asegura que los DT nacionales no están en la órbita de la Selección Chilena y los clubes grandes: “La selección hace muchos años que no tiene un técnico chileno y los equipos grandes están llenos también de extranjeros, tampoco se lo dan a un chileno”.

En ese aspecto, no tiene mayores esperanzas en tomar un desafío de ese tipo: “Nunca me voy a hacer ilusión de algo que sé que no va a pasar, porque no va a pasar”.

Figueroa mostró su sorpresa por dos técnicos que hoy se encuentran cesantes: “A mí me sorprende mucho que Jaime García no tenga trabajo con las campañas que hizo en Ñublense. Me sorprende que Jaime Vera no tenga trabajo”

Además, manifestó su alegría por el buen momento que vive Ivo Basay: “Me alegré mucho por lo que está haciendo Ivo. Ahí hay técnicos muy capaces para los equipos de Chile”.

Marco Antonio Figueroa manifesta su sorpresa por la situación de Jaime García y también Jaime Vera (Foto: Photosport)

Marco Antonio Figueroa compara la situación del DT chileno con la del estratega mexicano

El ex DT de Cobreloa, Universidad Católica y Universidad de Chile, entre otros, compara la situación de los estrategas chilenos con lo que se vive en la Liga MX: “Sigo pensando que el técnico chileno se ha devaluado mucho, hay muchos extranjeros trabajando en la liga, como ha pasado en México, que muy pocos mexicanos están en la liga local”.

Figueroa ve difícil tomar un desafío grande en el fútbol chileno: “Para uno como profesional es bien difícil decir algún día voy a poder llegar a mi país a dirigir a la Católica, muy difícil. A la U más difícil. Por eso uno tiene que llevar su trabajo hacia donde es bien recibido, como en el caso mío aquí en Nicaragua”.

“La voluntad que pone cada uno de los directivos para que este proyecto esté encaminado de la mejor forma. Eso me encantaría que pasara en Chile, que los técnicos chilenos tuvieran esa oportunidad. Creo que nos quedamos fuera de lugar siempre. Siempre estamos dependiendo de los directivos para tener esa posibilidad. Lamentablemente es así”, finalizó.