Una de los grandes problemas que ha evidenciado la selección chilena y que quedó ratificado en este inicio de las clasificatorias sudamericanas ante Uruguay y Colombia, es el escaso poderío ofensivo y de concreción.

Por tal razón, en estas horas y pensando en lo que viene, aparecen nombres para que puedan aportar al equipo de Eduardo Berizzo en esa arista. Uno de esos casos, se dio en el Canal en Youtube La Hora de King Kong de Juan Cristóbal Guarello, donde el destacado periodista dio su parecer en base a un jugador sugerido.

Fue el caso de Eduardo Vargas, quien fue mencionado por los seguidores del comunicador en su espacio. Sin embargo, Guarello entregó sus argumentos para no querer el regreso de Turbomán a La Roja.

“Vargas hoy, es volver a lo mismo. Vargas en la última eliminatoria no hizo un solo gol y fue titular en casi todos los partidos, terminemos con Edu Vargas“, fue la rápida sentencia del panelista de Radio Agricultura.

Finalmente, ratificó sus dichos sobre el segundo goleador histórico de La Roja y que su presente es de tan bajo nivel, que en Brasil no quieren que continúe. “A Edu Vargas lo están echando del Atlético Mineiro. Eduardo Vargas no, compadre si él ya fue. En la última eliminatoria, con cuatro años menos, no hizo un solo gol”, concluyó Guarello.

¿Cuántos goles lleva Eduardo Vargas por la selección chilena?

El ex atacante de Universidad de Chile se inscribe como el segundo goleador histórico del equipo de todos.

En 106 partidos, el Mesías de Renca contabiliza 40 goles, por detrás de Alexis Sánchez quien es el máximo anotador y por delante de Marcelo Salas.

Vargas es el segundo goleador histórico de La Roja (Photosport)



Los próximos partidos de Chile en las clasificatorias

Por la tercera y cuarta fecha, el equipo de Eduardo Berizzo tiene dos duros desafíos. El día 12 de octubre recibirá a Perú en el Estadio Monumental, mientras que en la jornada del 17 del mismo mes, visitará a Venezuela.