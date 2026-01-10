Colo Colo perdió a su capitán en este Mercado de Fichajes,toda vez que Vicente Pizarro dejó la institución para tener su primera aventura internacional en Rosario Central bajo las órdenes de Jorge Almirón.

Uno que sabe vestir la camiseta del cuadro ‘Canalla’ es Matías Palavecino, figura absoluta de la Liga de Primera 2025 con Coquimbo Unido y actual refuerzo de Universidad Católica para la temporada 2026.

Palavecino le deseó éxito a Vicente Pizarro. | Foto: Photosport

El formado en las inferiores del cuadro rosarino habló con El Deportivo del diario La Tercera y recordó su paso por el ‘Canalla’: “La gente es muy eufórica. Estuve como 10, 11 años en el club, me crie ahí y tengo un aprecio enorme, mi familia es fanática así que nada. Siempre agradecido a ese club que me formó como jugador y como persona”.

Consultado por un consejo para Vicente Pizarro, Palavecino no dudó ni medio segundo en decir que “Va ir a una ciudad muy eufórica, donde el hincha te exige mucho, también te exige ganar todos los partidos, pero con la clase de jugador que es él, seguramente le va a ir bien”, sostuvo.

Así las cosas, Vicente Pizarro se llena de buenas vibras en su llegada a Rosario Central, donde buscará ser protagonista en un equipo que tiene como gran figura a Ángel Di María y que disputará la Copa Libertadores de América este año.

En síntesis

Vicente Pizarro dejó Colo Colo para unirse a Rosario Central en su primera experiencia internacional.

El volante será dirigido por Jorge Almirón y jugará la Copa Libertadores de América 2026.