Andrés Vilches vuelve a vivir un incierto panorama. Esta jornada, Cobresal confirmó oficialmente que el delantero no continuará en la institución para la temporada 2026, cerrando así un ciclo de un año y medio en el elenco minero, donde nunca logró consolidarse como una pieza clave dentro del plantel.

A través de sus redes sociales, el conjunto de El Salvador despidió al atacante con un mensaje de agradecimiento, destacando su profesionalismo y entrega durante el tiempo que defendió la camiseta del club. Sin embargo, la salida deja al atacante quien supiera salir campeón con grandes como la UC y Colo Colo.

Andrés Vilches no continua en Cobresal y su futuro está en el aire (Foto: Photosport)

La situación contrasta fuertemente con los años más exitosos de Vilches en el fútbol chileno. En Colo Colo vivió una de las etapas más importantes de su trayectoria, siendo parte del plantel campeón de Primera División en 2016 y 2017, además de levantar la Supercopa de Chile en 2017 y la Copa Chile en 2019, títulos que lo posicionaron como un delantero recurrente en equipos grandes.

Tras su paso por el ‘Cacique’, el atacante recaló en Universidad Católica, donde también supo tocar la gloria. Con los ‘Cruzados’ fue campeón del Torneo Nacional 2018, sumando así un nuevo título de Primera División a su palmarés y consolidando un buen currículum con varias copas.

De campeón a jugador irregular: el complicado presente de Andrés Vílches

Luego de esos años dorados, la carrera de Vilches comenzó un recorrido más inestable. Pasó por Unión La Calera, Palestino, Ñublense y Santiago Wanderers, sin lograr continuidad ni el protagonismo esperado, hasta llegar a Cobresal en 2024 con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión.

Con los ‘Mineros’, eso sí, el delantero no logró despegar. Entre lesiones, irregularidad y cambios constantes en el equipo, su aporte fue limitado y nunca pudo afianzarse como titular indiscutido, lo que terminó derivando en la decisión de no renovarle contrato para la próxima temporada.

Así, Andrés Vilches enfrenta ahora un incierto futuro futbolístico. Con 33 años y una trayectoria marcada por títulos importantes en los dos clubes más grandes del país, el delantero deberá buscar un nuevo destino para relanzar su carrera y demostrar que aún tiene páginas por escribir en el fútbol chileno.

DATOS CLAVE

Cobresal oficializó que Andrés Vilches no continuará en el club para la temporada 2026.

El atacante de 33 años cierra un ciclo de un año y medio en El Salvador marcado por la irregularidad y las lesiones.