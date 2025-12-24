Colo Colo ha tenido que tomar difíciles decisiones en el Mercado de Fichajes estas últimas semanas, en donde comunicó que no seguirán en el equipo Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor y Sebastián Vegas.

Es precisamente el jugador perteneciente a los registros del Monterrey de México quien hace noticia, ya que sonó con fuerza para llegar a Universidad Católica de cara a la próxima temporada, pero eso finalmente no sucederá.

Vegas dejó Colo Colo sin pena ni gloria. | Foto: Photosport

Según el medio mexicano ‘Territorio Esmeralda’, Monterrey habría tomado una tajante decisión con Sebastián Vegas y lo mandaría a préstamo al León, por lo que el jugador volvería a la Liga MX para el 2026.

Cabe recordar que León es el mismo club al que podría ir Brayan Cortés, jugador que pertenece a los registros de Colo Colo, pero él no tendría ningún interés en volver al Estadio Monumental para defender la camiseta del Cacique.

Así las cosas, Sebastián Vegas se prepara para volver al fútbol mexicano tras una temporada para el olvido con Colo Colo en donde disputó 35 partidos y marcó tres goles, pero nunca mostró la seguridad que se esperaba de él.

En síntesis

Colo Colo confirmó la salida de Sebastián Vegas, Mauricio Isla, Óscar Opazo y Emiliano Amor.

El club Monterrey enviará a préstamo al defensor Sebastián Vegas al club León de México.