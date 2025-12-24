Tal como todo River Plate, la temporada de Paulo Díaz fue mala y hace semanas la prensa argentina especula que el defensa chileno será uno de los que saldrá en este mercado de fichajes.

El momento del zaguero formado en Palestino alimentó esperanzas de que pudiera volver al fútbol chileno, algo que descarta de raíz, su papá, el ex futbolista profesional también, Ítalo Díaz en conversación con ADN.

“Venir a Chile por el momento, no. En estos momentos no pasa por su cabeza volver. Tiene 31 años, a lo mejor va a volver en un tiempo más o va a terminar su carrera afuera”, aseguró.

De igual modo reconoce que “siempre es importante que un equipo esté interesado, sobre todo equipos importantes dentro de Chile y Sudamérica. Pero hasta el momento Paulo no tiene pensado volver. La idea es hacer bien las cosas afuera. Aparte que tampoco la idea es que él vuelva tan mal físicamente a Chile, sino que vuelva de buena forma”.

El padre de Paulo Díaz confiesa que “siempre hay interés por Paulo, desde Brasil, Europa, Medio Oriente. Eso me pone contento porque siempre hay interés. No es que no tenga nada, ese es el tema, siempre hay interés de clubes en poder contar con él”.

ítalo Díaz cree que su hijo Paulo aún no está para volver a Chile

¿Por qué es imposible que Paulo Díaz vuelva a Chile?

El progenitor es sincero. “El tema pasa un poco por lo económico. Lo que gana Paulo no es poco, es alto, entonces cuando tú le dices que gana tanto, los clubes se bajan”, indicó.

Los tres factores que impiden la vuelta del defensor

El factor económico: Ítalo Díaz fue sincero: el sueldo de Paulo en River Plate es inalcanzable para cualquier equipo del Campeonato Nacional. Según sus palabras, cuando los clubes chilenos consultan por las cifras, “se bajan de inmediato”. Su contrato actual lo sitúa como uno de los defensas mejor pagados de Sudamérica.

2. Ambición profesional y competitivad

Con 31 años, el protagonista siente que aún tiene combustible para la alta competencia.

Interés Internacional: Existen sondeos reales desde Brasil, Europa y Medio Oriente .

Existen sondeos reales desde . Estado Físico: El jugador no quiere volver a Chile “a retirarse” en mala forma, sino que prefiere extender su carrera en ligas más exigentes mientras su físico se lo permita.

3. Su presente en River Plate

Aunque la prensa argentina critica su rendimiento tras una temporada irregular de River, el “Bombero” sigue siendo un activo valioso. Si sale de Argentina, lo más probable es que su destino sea el Brasileirão o una oferta millonaria del fútbol árabe.