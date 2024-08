Mauricio Isla retornó al país para jugar por Colo Colo. El lateral derecho fue oficializado en los albos y fue oficializado en el Estadio Monumental, en el que fue consultado por el Superclásico ante Universidad de Chile.

Y en estos días, hablar de los azules es hablar de Charles Aránguiz, por lo que también se refirió al reencuentro que tendrá con el campeón de América. Destacó su inminente regreso y en qué le aportará al fútbol nacional.

En conferencia de prensa, comenzó indicando: “Lo de Charly es importante para el fútbol chileno, también para el club que va a llegar. Es lindo que la mayoría de los seleccionados vuelvan a tratar de ayudar.

“Yo creo que a la hinchada de cada equipo les gustaría ver a la mayoría. Nos están quedando pocos, esperemos que todos los que faltan también puedan volver y poder disfrutar al máximo lo que dimos en la selección acá en el fútbol chileno”, agregó.

Mauricio Isla reaccionó al arribo de Charles Aránguiz a Universidad de Chile.

El Superclásico

En dicha línea, Mauricio Isla se refirió al duelo que Colo Colo tendrá ante Universidad de Chile. Lo abordó por los enfrentamientos que tendrá en cancha y el recibimiento que tendrá de los azules en el Estadio Nacional.

“Soy muy amigo de Charly y de Marcelo Díaz. Compartí muchos años con ellos. Eso es importante para el fútbol chileno, para la U cuando llegue Charly y lo que yo le pueda aportar a Colo Colo también, no solo por mi trayectoria, también apoyar a los jóvenes que es muy importante”, indicó.

Sobre los insultos que puede recibir, expresó: “No me importa mucho lo que griten, me tocó que me gritaran aquí en el Monumental cuando vine la Católica, me tocó en Coquimbo, me tocó el clásico con la U cuando jugué con la Católica”.

“Son momentos que tienen los hinchas. Hay hinchas que van a disfrutar, otros que van a romper los estadios, a insultar. No soy nadie para analizar a cada uno, solamente vivo mi vida”, cerró.