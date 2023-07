El mediocampista Pablo Parra llegó este viernes a nuestro país y horas después fue presentado en el Estadio Monumental como el segundo refuerzo de Colo Colo en este nuevo mercado de fichajes invernal.

Pese a que el volante defendió la camiseta de la Universidad de Chile durante la temporada 2019, el ex Puebla de México dejó en claro su fanatismo por el Cacique.

“Esto para mí es un sueño, un sueño que hago realidad, pero también me quiero hacer parte de esta realidad de rendir en el equipo. Siempre he sido hincha de Colo Colo, toda mi vida. Mi familia entera es de Colo Colo y yo de chico siempre lo he sido”, aseveró en conferencia de prensa.

El mediocentro alcanzó a jugar 17 partidos con la U | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Estas palabras no cayeron tan bien entre los hinchas del Romántico Viajero en las diversas redes sociales y fue Mauricio Pinilla quien sacó la voz en el programa Deportes en Agricultura y le respondió al oriundo de Chillán.

“En la U dijo lo mismo, que toda su familia y primos eran azules”, declaró el jugador formado en el cuadro estudiantil.

“Son cuenteros los jugadores, menos mal que me retiré rápido”, cerró Pinilla.