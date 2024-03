"Me arruinaron la vida": Joven hincha de Cobreloa que quedó parapléjica denuncia al municipio de Calama

El 15 de octubre de 2023 será una fecha que quedará grabada en la memoria de los hinchas de Cobreloa, pues el conjunto loíno logró el tan ansiado regreso a Primera División.

No obstante, una joven hincha del cuadro de la Región de Antofagasta mientras festejaba este suceso en el Estadio Zorros del Desierto de Calama vio como su vida cambió de un instante a otro.

¿Qué pasó?. Una pantalla gigante cayó encima de la galería e impactó a Dahely Escobar, quien tuvo que ser trasladada rápidamente a un servicio de emergencia del norte y luego a un centro asistencial de Santiago.

La joven fanática de Cobreloa relató cómo han sido los últimos cinco meses | FOTO: Archivo

HINCHA DE COBRELOA ROMPE EL SILENCIO

Ya han pasado alrededor de cinco meses de este lamentable suceso -que la dejó parapléjica- y ahora la simpatizante decidió alzar la voz sobre su actual estado de salud.

“Estoy en la etapa de rehabilitación. En este momento estoy como un bebé, tengo que aprender a sentarme, aprender a pararme, aprender muchas cosas de forma independiente, porque no puedo estar sentada sola, y el proceso va a ser muy largo”, comenzó diciendo en una entrevista con el medio SoyCalama.

“Lo que provocaron en mí realmente es muy fue fuerte, y me dejaron desde cero. Tengo que volver a aprender muchas cosas”, confesó

LA HINCHA DE COBRELOA DENUNCIA AL MUNICIPIO DE CALAMA

Además, Dahely Escobar decidió golpear la mesa y denunciar al municipio de Calama, el cual no le ha brindado ninguna ayuda.

“No me han ayudado en mis gastos, en el transporte, las consultas que tenía que hacer particularmente después de salir de la clínica, la comida. Nada de eso me han ayudado a mí, para nada”, apuntó.

“Yo espero que se hagan responsable, espero que se haga justicia porque lo que me paso no es para menos, yo dependo mil por ciento de muchas personas, de mi mamá, de mi pareja, y de todos. La verdad me arruinaron la vida, y necesito que se haga justicia. Eso es lo que espero”, remató la joven hincha.