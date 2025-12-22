Deportes Concepción ya planifica lo que es su retorno a la división de honor en el fútbol chileno, en el que los ‘Lilas’ esperan poder cumplir un buen desempeño en lo que fue su anhelada vuelta a la primera división.

Es por esto, que los dirigidos por Patricio Almendra han buscado aprovechar al máximo lo que es este mercado de pases, en la que desean nutrir al máximo su plantilla para el 2026.

Por esto, en la directiva del conjunto de Deportes Concepción se han movido con todo en esta ventana de transferencias y en las últimas horas hicieron oficial una importante incorporación para la próxima temporada.

Se trata del defensor nacional, Cristian Suárez, quien se transformó en nuevo refuerzo de Deportes Concepción y llega al conjunto ‘Lila’ a poner seguridad a la defensa, tras lo que fue su último paso por Palestino.

Suárez llega a Deportes Concepción | Foto: Photosport

“¡Seguimos sumando nuevos Leones! Deportes Concepción ha alcanzado un principio de acuerdo con Cristián Suárez para la temporada 2026. El experimentado defensa de 38 años se integrará al plantel del León una vez que supere exitosamente los exámenes médicos”.

“Cristián cuenta con pasos en equipos nacionales como Palestino, Everton, Universidad de Chile y Cobreloa, y extranjeros como es el caso de Olhanense, Chacarita Juniors y Corinthians entre otros”, señalaron.

De esta forma, el zaguero de 38 años se transformó en el tercer refuerzo oficial en Deportes Concepción, tras lo que han sido las oficializaciones anteriores de Matías Cavalleri e Ignacio Mesías.