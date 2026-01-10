Tras el dramático descenso de Unión Española, se confirmó la salida de más de 11 jugadores. Y hace algunas horas, se confirmó lo que sería la baja de una de sus figuras, para seguir jugando en Primera División en el 2026.

El fichado desde Belgrano, Matías Marín, será nuevo jugador de Club Deportes La Serena. El jugador será cedido desde el conjunto argentino hacia el conjunto granate por el 2026, para disputar la Liga de Primera, Copa Chile y la nueva Copa de la Liga.

El volante chileno se convirtió en el quinto fichaje para los dirigidos por nada menos que el campeón de América, Felipe Gutiérrez. El nacido en viña del mar se suma a las incorporaciones de Alexander Oroz, Gonzalo Escalante, Joaquín Gutiérrez y Yahir Salazar.

El “Pipe” Gutiérrez sumará su segunda experiencia como director técnico, luego de su paso por Quintero Unido. Por otro lado, ya tuvo un paso el 2025 por los granates como entrenador asistente de Cristián Paulucci.

Con esta salida, los hispanos tuvieron al menos 15 bajas para el 2026. Por otra parte, confirmaron el regreso grandes figuras como Emiliano Vecchio y Patricio Rubio para luchar por el ascenso en la presente temporada.

Los dirigidos por Gonzalo Villagra jugarán en la Primera B después de 28 años en Primera División. Por eso es que los hispanos buscarán el ascenso lo más rápido posible, pero no la tendrán fácil, ya que equipos como Deportes Iquique, Cobreloa, Santiago Wanderers y entre otros, anhelan el ascenso de la misma manera que el conjunto de Independencia.

¿Cómo le fue a Marín en Unión Española?

El formado en Wanderers, jugó 15 encuentros con el “Rojo”, en los que logró anotar 2 goles y entregar 3 asistencias. El volante de 26 años llegará a brindar su experiencia obtenida en Argentina en su paso por Belgrano, club que aún es dueño de su pase.

