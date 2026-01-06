En Colo Colo no lo pueden creer y costará que puedan superar esta salida. El extremo Alexander Oroz, formado en casa, se va de forma definitiva del Estadio Monumental y acaba de ser oficializado en su nuevo club.

El Flecha, que terminó contrato el 31 de diciembre con el Cacique, donde la intención de Blanco y Negro era renovarle, pero no pudieron llegar a acuerdo, ahora parte a la Cuarta Región como agente libre.

Así es, porque este martes el jugador de 23 años fue oficializado en Deportes La Serena, equipo que se mantuvo en la Liga de Primera, por lo que enfrentará a Colo Colo esta temporada.

Los Granates hicieron oficial su contratación por medio de una publicación en Instagram, donde el canterano albo aparece con los colores del conjunto Papayero.

“La Flecha apunta al norte y viste de granate. Alexander Oroz es nuevo refuerzo de Club Deportes La Serena. El delantero chileno, formado en Colo Colo, se suma al CDLS para aportar velocidad, desborde y profundidad en ofensiva”, publicaron.

“Desde hoy, su talento y esfuerzo estarán al servicio del granate, defendiendo estos colores y dejando todo en la cancha por esta camiseta. Bienvenido a La Serena, Alexander, que sea una gran temporada juntos”, completaron en el anuncio.

Deportes La Serena oficializó el fichaje de Alexander Oroz.

El antecedente de Alexander Oroz

Cabe recordar que el atacante viene recuperándose de una lesión muscular en los isquiotibiales, por la que fue operado en septiembre por un especialista español. En los últimos años, Oroz ha sufrido varias complicaciones físicas, lo que generó alguna duda en el interior de Colo Colo para extender su vínculo.

En la temporada 2025 alcanzó a disputar nueve partidos, donde anotó tres goles y dio una asistencia.

La camiseta de La Serena será la tercera que vestirá en su corta carrera, ya que en 2021 estuvo cedido en Deportes Iquique.

