Deportes Iquique y Unión Española tendrán que disputar la temporada 2026 del fútbol chileno en la Primera B, toda vez que perdieron la categoría el año pasado tras una campaña para el olvido en el norte y la zona centro del país.

Un elemento en común que tuvieron ambos equipos fue Miguel Ramírez como entrenador. El DT arrancó el año como técnico de los Dragones Celestes y, en la segunda mitad, agarró a Unión Española y abandonó el barco antes de su inminente descenso.

Tras un largo silencio, el DT habló con LUN y se refirió al mote de ser el entrenador que descendió a ambos equipos: “Sé que eso es lo que dice mucha gente, pero en general son comentarios en las Redes Sociales. En la calle, de verdad lo único que recibido es apoyo, ánimo…”, dijo.

Tras cartón, Miguel Ramírez hace una declaración que genera enojo en ambos equipos: “No me desligo, pero yo no fui el que descendió a Iquique y a Unión Española. No fui el único ni el gran responsable en ambos casos, para ser más precisos”, agregó.

¿Autocrítica? Miguel Ramírez explica: “El haber actuado más con el corazón que con la mente. Eso me pasó en ambos equipos y me quedó como lección futura. Ya no puedo seguir actuando de esa manera si quiero seguir siendo entrenador”, cerró.

Palabas más, palabras menos, lo cierto es que Miguel Ramírez entrenó a los dos equipos que perdieron la categoría el año pasado, lo cual podría impactar fuertemente en su carrera como entrenador.

