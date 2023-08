¡Mosqueado! Mauricio Pinilla se lanza contra quienes no lo citaron por el fichaje de Alexis Sánchez

Mauricio Pinilla acierta con el inminente fichaje de Alexis Sánchez en Inter de Milán. El exfutbolista se florea por haber cantado antes el movimiento de mercado en un periodo donde Maravilla sonó en varios clubes tras no renovar con el Olympique de Marsella.

Pinigol se lanzó contra el periodismo acusando que no le dieron los créditos de la noticia. “El que se quiere subir al carro de la victoria, como se subieron todos los medios digitales, y otros periódicos, que publicaron todo lo que yo dije sin citarme, ahí les dejo este caramelito: poco profesionales, no reportean y son unos frescos de raja”, dijo en ESPN F360 Chile.

El ex Atalanta, Cagliari, entre otros clubes europeos ya en un tono más distendido, continuó con su descargo. “A ustedes les digo, que citaron toda mi información precisa y certera y no me citaron: ¡huevones frescos!”.

Cristián Caamaño le pidió al exjugador “humildad en la grandeza” en este momento. No obstante, Pinigol le contestó. “Usted no me enseñe humildad ni nada, nunca estuvo de acuerdo con mi información, sus caritas que puso, y le tengo una sorpresa, pero se la va a encontrar en redes sociales en las próximas horas”.

Mauricio Pinilla se lanza contra quienes no le dieron créditos por fichaje de Alexis Sánchez al Inter de Milán (Foto: Capturas ESPN)

Finalmente, tal como anticipó Pinilla, Alexis Sánchez está ad portas de firmar un nuevo contrato con el Inter de Milán en su regreso al equipo tras un paso entre 2019 y 2022.

De esta manera, Maravilla buscará seguir vigente en el fútbol europeo con un fichaje en la penúltima semana antes del cierre de la ventana de incorporaciones en las principales ligas del Viejo Continente.