Mundialista alucina con triunfo de Cobreloa y destroza a La Calera: "No sé cómo con ese fútbol está en copas internacionales"

Cobreloa sigue alzando su nivel tras el dubitativo comienzo en el arranque del torneo. Ello quedó demostrado en el triunfo 2-0 ante Unión La Calera, que llenó de esperanzas a un mundialista chileno con pasado loíno. Además de elogiar al equipo de Emiliano Astorga, criticó duramente al rival de turno.

Para Óscar Wirth, lo de Cobreloa fue notable y lo de La Calera horripilante. No hubo términos medios para el mundialista con Chile en el Mundial de España 1982, que comenzó su análisis con Bolavip lapidando al elenco dirigido por Manuel Fernández.

“Si tú me preguntas futbolísticamente, no sé como Unión La Calera está en competencias internacionales. Es muy fácil decir que los dos jugaron mal. No, uno jugó muy bien e hizo ver muy mal al otro y le ganó”, empezó expresando el antiguo director deportivo loíno.

Tras ello, Óscar Wirth escogió a su figura del compromiso, destacando al arquero Nicolás Avellaneda. “Fue el mejor. Cuando realmente se necesitó que no se equivocara, estuvo muy bien y acertado. Por lo menos se dio eso. Al final, el rendimiento futbolístico se mide con lo que sucede en un campeonato. Ahora sucedió de esta manera”, agregó.

Óscar Wirth se refirió a la victoria de Cobreloa sobre La Calera.

Confianza para Cobreloa

Finalmente, el exfutbolista de 68 años se refirió a lo que viene para Cobreloa. Para el referente loíno no hay duda: la visita a La Calera resultó mejor que la realizada Palestino. Claramente se evidenció en el marcador: el cuadro nortino no cayó 5-0.

“Futbolísticamente se vio, por lo menos, una cosa más ordenada. No fue como en la vez pasada ante Palestino, que se vio desordenado y abúlico el equipo. En esta oportunidad no fue así”, cerró.

Próximo partido loíno

Luego de la victoria ante Unión La Calera, el cuadro de Emiliano Astorga enfrentará a Cobreloa. Tal encuentro se jugará el sábado 16 de marzo, desde las 20:30 horas, en el Estadio Zorros del Desierto.