Ex futbolista abordó el triunfo cruzado y no quedó indiferente ante la crisis que azota al cuarto grande del fútbol chileno.

Mundialista con La Roja y gloria de la UC no queda indiferente a la crisis que atraviesa Cobreloa: "Penoso"

Cobreloa no levanta cabeza en el Campeonato Nacional 2024 y, en el día de ayer, sumó su quinta derrota en los últimos 6 compromisos tras caer goleado por Universidad Católica en el Estadio Santa Laura.

El conjunto loíno no se ha podido sacudir del escándalo extra futbolístico que azotó al equipo hace un par de semanas y sigue a la deriva, en donde no sabe de triunfos desde la victoria al Cacique en el Estadio Monumental en el mes de abril.

Así las cosas, el cuarto grande del fútbol chileno está sumido en la parte baja y, si se da un par de combinaciones, podría quedar bordeando la zona de descenso directo a falta de una fecha por completarse la primera rueda.

Cobreloa sumó nueva derrota en el torneo. | Foto: Photosport

Miguel Ángel Neira, mundialista con La Roja y gloria de Universidad Católica, no quedó indiferente al momento que vive el cuadro nortino: “Penoso, una institución que en su momento fue tan grande, que estuvo entre los primeros dos del fútbol chileno y ahora tan mal…”, dijo.

“No tiene nada Cobreloa, no juega a absolutamente nada. Se encontraron con el gol y después no supieron hacer nada más. Es una pena por lo que fue, pero bueno, así es el fútbol”, complementó el ex jugador de fútbol.

Ahora, Cobreloa deberá concentrarse en cerrar de la mejor manera posible la primera rueda ante O’Higgins, club que tampoco levanta cabeza y viene de un amargo empate frente a Cobresal en el Estadio El Teniente.

Cobreloa en la tabla

Cobreloa quedó en el décimo tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 14 puntos, superando a Cobresal (12), Deportes Copiapó (9) y Unión La Calera (8).