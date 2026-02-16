Óscar Opazo ha vivido un verdadero calvario desde su salida confirmada de Colo Colo en diciembre pasado, donde el conjunto albo anunció que el lateral derecho no seguiría para la temporada 2026.

Si bien en formado en las inferiores de Santiago Wanderers se habría ofrecido para volver al club que lo vio nacer, el cuadro de la Región de Valparaíso no estuvo interesado en repatriarlo y le pegó un feroz portazo.

En las últimas horas, se informó la opción de que Opazo llegue a Everton de Viña del Mar, el clásico rival de su club formativo. Eso sí, el que alguna vez fue seleccionado chileno tendrá que bajar considerablemente sus pretensiones económicas.

Opazo podría llegar a Everton. | Foto: Photosport

Según dio a conocer El Deportivo del diario La Tercera, el cuadro de la ciudad jardín les ofrece una remuneración mensual cercana a los 6 millones de pesos, mucho menos de lo que percibió en su paso por el Estadio Monumental que superaba los 20 millones al mes.

Lamentablemente para Opazo, la cercanía con el cierre del libro de pases estaría obligando al jugador a tomar la ‘humilde’ oferta el cuadro ruletero, quienes buscan mantener la categoría durante esta temporada tras un arranque para el olvido.

¿Llegará Óscar Opazo a Viña del Mar? Las próximas horas podrían ser claves para determinar el futuro del formado en Santiago Wanderers quien podría cruzar la vereda para vestir la camiseta del eterno rival.

