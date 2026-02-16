Sin lucir un juego vistoso, Colo Colo se anotó su segundo triunfo consecutivo en la Liga de Primera 2026, toda vez que el día de ayer superó por la cuenta mínima a Unión La Calera con un solitario gol de Maximiliano Romero en los descuentos.

Uno que analizó la victoria de los albos, pero a la vez le dejó caer críticas fue Manuel de Tezanos, periodista y conductor del programa Balong: “No cambiaba mucho el análisis si ganaba. Sigue siendo un equipo fácil de anular para el rival, con poco peso de sus individualidades”, dijo.

De Tezanos apunta sus dardos hacia Claudio Aquino: “Lo de Aquino sigue siendo pobre. No entiendo el trato a Aquino desde el lado del entrenador, porque tiene características que uno pediría en muchos jugadores, pero no le da confianza, se le ve incómodo”.

Aquino quedó al debe en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Entiendo que es un jugador profesional y bien pagado, que tiene que estar a la altura, pero por otro lado si siempre es el primer cambio o no es titular y no está muy clara la forma de atacar del equipo… Aquino es víctima del funcionamiento”, agregó tirándole un salvavidas al trasandino.

Lo cierto es que Claudio Aquino lleva más de un año en el Cacique y, si bien ha mezclado buenas con malas, la exigencia que se le tiene al argentino es muy alta tras haber sido elegido el jugador de la liga trasandina en 2024.

Ahora, el ex Vélez Sarsfield tendrá una nueva oportunidad ante O’Higgins de Rancagua para demostrar que puede ser el gran líder y conductor que necesita Colo Colo durante este temporada 2026.

