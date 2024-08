Ignacio González frustró el festejo de Fernando Zampedri en el empate entre Everton y Universidad Católica. El portero salvó a los viñamarinos tras tapar el penal con el que su club pudo perder en el Estadio Sausalito.

Dicha acción lo llena de orgullo, más si sirve para agigantar la fama de su récord. Y es que nadie lo supera hace casi una década. En la temporada 2015-2016 alcanzó un hito que no ha sido superado.

¿Cuál? Atajar siete de nueve penales en una misma campaña, jugando en Antofagasta. Marca que no solo le sirve para atesorarla como logro personal, sino también para cosechar aprendizajes, tal como confiesa a BOLAVIP CHILE.

“Se me ha dado que tengo buena racha con los penales. Tengo el récord vigente, que lo hice el 2015: atajé siete de nueve. Obviamente, le doy muchas gracias a mi preparador de arqueros, Michael Espinoza”, comenzó señalando.

En dicha línea, confesó cómo logra ser tan asertivo en los lanzamientos desde los 12 pasos. “A los tipos que son muy hábiles, hay que seguirlos hasta el final, porque tienen la habilidad para poder cambiar en el último momento”, aportó.

Nacho González destacó por el penal que le tapó a Fernando Zampedri.

Frustró el grito de Fernando Zampedri

Además, el análisis es arduo. No solamente se apoya en la tecnología para dilucidar la manera de contener los tiros rivales, también acude a sus recuerdos. Confesó que ello lo llevó a taparle el penal a Fernando “El Toro” Zampedri.

“Me acuerdo de un penal del año pasado con O’Higgins, en el que Zampedri abre el penal y me hace el gol. Me iba a lanzar para ese lado, pero no seguí mi instinto por lo que lo había estudiado”, rememoró.

Esta vez, la historia fue distinta. Confió en lo que le decía su mente y se anotó otra notable tapada a su currículum. “Seguí mi instinto y nos fue muy bien. Es bueno ver fútbol y conocer a los jugadores a los que te vas enfrentando”, cerró.